GCM localiza motocicleta adulterada e recupera celular roubado em ações da Romo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), localizou uma motocicleta com sinais identificadores adulterados e recuperou um aparelho celular com registro de roubo durante ações distintas. As diligências resultaram na condução de envolvidos à Delegacia Central para as providências legais.

As ações foram registradas nos dias 12 e 14 de dezembro (sexta-feira e domingo), nos bairros Cidade Boa Vista e Parque Buenos Aires, respectivamente, e integraram operações de fiscalização e patrulhamento preventivo realizadas pela Romo.

No caso mais recente, pouco depois das 15h30, durante patrulhamento pela rua Aristeu da Silva Basto, no Parque Buenos Aires, a equipe da Romo visualizou uma motocicleta Honda CG 125 KS, de cor preta, estacionada em via pública em circunstâncias que despertaram suspeita. Durante a averiguação, os agentes constataram a ausência do miolo da chave de ignição. Em consulta aos sinais identificadores e à placa afixada, verificou-se que a numeração correspondia a outro modelo, uma Honda XRE 300, verde.

Um homem que se declarou proprietário do veículo chegou logo depois e informou ter adquirido a moto há cerca de cinco meses pelo valor de R$ 3 mil. Diante das inconsistências constatadas, o caso foi levado para a Delegacia Central, onde o rapaz permaneceu preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Já na noite da última quinta-feira, às 23h35, durante operação conjunta realizada na estrada do Marengo, no Cidade Boa Vista, a equipe da Romo realizou abordagem em um estabelecimento comercial. No local, um indivíduo foi abordado portando um smartphone Samsung Galaxy A14. Após consulta em sistema oficial, constatou-se alerta de roubo vinculado ao aparelho. Questionado, o abordado afirmou ter adquirido o celular há cerca de um ano pelo valor de R$ 600.

Diante dos fatos, o indivíduo e o aparelho foram conduzidos à DP Central, onde a ocorrência foi apresentada. O smartphone permaneceu apreendido, e o envolvido foi liberado, permanecendo como investigado pelo crime de receptação.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações integradas e do trabalho ostensivo da Romo. “Essas ocorrências demonstram a efetividade do patrulhamento preventivo e das operações conjuntas. A atuação rápida da Romo contribui para retirar de circulação veículos irregulares e recuperar bens das vítimas, reforçando a sensação de segurança e a ordem pública no município”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.