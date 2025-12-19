Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

GCM localiza motocicleta adulterada e recupera celular roubado em ações da Romo

Atuações ocorreram nos bairros Parque Buenos Aires e Cidade Boa Vista, com apreensão de veículo e smartphone e encaminhamentos à Delegacia Central

19 dezembro 2025 - 16h20Por da Reportagem Local
GCM localiza motocicleta adulterada e recupera celular roubado em ações da RomoGCM localiza motocicleta adulterada e recupera celular roubado em ações da Romo - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), localizou uma motocicleta com sinais identificadores adulterados e recuperou um aparelho celular com registro de roubo durante ações distintas. As diligências resultaram na condução de envolvidos à Delegacia Central para as providências legais.

As ações foram registradas nos dias 12 e 14 de dezembro (sexta-feira e domingo), nos bairros Cidade Boa Vista e Parque Buenos Aires, respectivamente, e integraram operações de fiscalização e patrulhamento preventivo realizadas pela Romo.

No caso mais recente, pouco depois das 15h30, durante patrulhamento pela rua Aristeu da Silva Basto, no Parque Buenos Aires, a equipe da Romo visualizou uma motocicleta Honda CG 125 KS, de cor preta, estacionada em via pública em circunstâncias que despertaram suspeita. Durante a averiguação, os agentes constataram a ausência do miolo da chave de ignição. Em consulta aos sinais identificadores e à placa afixada, verificou-se que a numeração correspondia a outro modelo, uma Honda XRE 300, verde.

Um homem que se declarou proprietário do veículo chegou logo depois e informou ter adquirido a moto há cerca de cinco meses pelo valor de R$ 3 mil. Diante das inconsistências constatadas, o caso foi levado para a Delegacia Central, onde o rapaz permaneceu preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Já na noite da última quinta-feira, às 23h35, durante operação conjunta realizada na estrada do Marengo, no Cidade Boa Vista, a equipe da Romo realizou abordagem em um estabelecimento comercial. No local, um indivíduo foi abordado portando um smartphone Samsung Galaxy A14. Após consulta em sistema oficial, constatou-se alerta de roubo vinculado ao aparelho. Questionado, o abordado afirmou ter adquirido o celular há cerca de um ano pelo valor de R$ 600.

Diante dos fatos, o indivíduo e o aparelho foram conduzidos à DP Central, onde a ocorrência foi apresentada. O smartphone permaneceu apreendido, e o envolvido foi liberado, permanecendo como investigado pelo crime de receptação.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações integradas e do trabalho ostensivo da Romo. “Essas ocorrências demonstram a efetividade do patrulhamento preventivo e das operações conjuntas. A atuação rápida da Romo contribui para retirar de circulação veículos irregulares e recuperar bens das vítimas, reforçando a sensação de segurança e a ordem pública no município”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Força Patrulha prende dois acusados de roubo a loja de conveniência
Segurança

Força Patrulha prende dois acusados de roubo a loja de conveniência

Polícia fecha bingo clandestino em Itaquá; 56 máquinas caça-níqueis foram apreendidas      
Polícia

Polícia fecha bingo clandestino em Itaquá; 56 máquinas caça-níqueis foram apreendidas      

Dois adolescentes são apreendidos e um homem preso suspeitos de furto em Suzano
Polícia

Dois adolescentes são apreendidos e um homem preso suspeitos de furto em Suzano

GCM realiza 339 prisões em flagrante e apreende 172 quilos de entorpecentes em 2025
Balanço

GCM realiza 339 prisões em flagrante e apreende 172 quilos de entorpecentes em 2025

Força Patrulha captura foragido da Justiça com auxílio do Smart Suzano
Segurança

Força Patrulha captura foragido da Justiça com auxílio do Smart Suzano

Homem é morto a tiros em Itaquá
Polícia

Homem é morto a tiros em Itaquá