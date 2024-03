GCM prende homem suspeito de agredir o próprio pai

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem suspeito de agredir o próprio pai na noite de 9 de março (sábado). Os agentes foram chamados por volta das 21 horas para responder a uma ocorrência de lesão corporal no bairro Tabamarajoara. Ao chegar no local, os GCMs foram informados pela vítima de que o agressor é usuário de drogas e estava dentro da residência. Os guardas conseguiram entrar no imóvel e deter o suspeito, que precisou ser contido com algemas. De forma intencional, ao entrar na viatura, ele bateu a cabeça no carro, se ferindo, e precisou ser levado ao Pronto-Socorro (PS) Municipal para receber atendimento médico e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia Central de Polícia. Ele já tem condenação pelos crimes de roubo e homicídio.