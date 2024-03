GCM prende mulher por tráfico de drogas no Miguel Badra

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou, na tarde da última segunda-feira (25/03), na viela 11, no bairro Cidade Miguel Badra, 154 unidades de entorpecentes dentro da bolsa de uma mulher que, na ocasião, estava acompanhada de um menor de idade. A abordagem ocorreu em razão de ambos fugirem ao notar a presença da viatura, mas foram rapidamente alcançados. A suspeita confessou para os agentes que estava praticando o comércio ilegal de drogas e afirmou que havia dado início a venda dos entorpecentes no mesmo dia. Na bolsa foram encontradas 96 porções de cocaína, 34 de maconha, 24 de crack e R$ 50. Ambos foram conduzidos ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.