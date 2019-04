GCM prende suspeito de roubar motorista de ônibus em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu um homem, na noite de segunda-feira (22), por roubar um motorista de ônibus. Com o suspeito, foi apreendido uma faca, usada para praticar o crime. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com a GCM, durante pratulhamento pela Estrada do Pinheirinho Novo, encontraram o motorista de ônibus que relatou sobre o assalto no local. Após busca pela área e denúncia de moradores locais, os guardas acharam o suspeito dentro de casa.

O dinheiro da vítima foi recuperado e a faca, usada pelo suspeito durante o roubo, foi apreendida. O suspeito confessou o crime.