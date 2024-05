GCM prende suspeito e recupera carro roubado no Jardim Varan

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou um veículo Hyundai HB 20, de cor branca, e prendeu um suspeito em flagrante após o roubo do automóvel em Itaquaquecetuba, durante a noite da última sexta-feira (26/04). Na ocasião, o proprietário, que utiliza o carro para transporte por meio de aplicativo, informou que foi rendido por uma dupla na cidade vizinha, na estrada do Pinheirinho, por volta das 23h30, e foi forçado a sair do veículo ao ser ameaçado com uma arma. O caso foi atendido pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Após tomar o carro, a dupla partiu em direção a Suzano, porém, ao ter conhecimento do crime, a GCM começou a realizar patrulhas pela cidade e localizou o veículo na rua Maria Dias dos Reis, no Jardim Varan, junto aos suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação dos agentes da Romu. Ambos tentaram despistar os guardas por meio dos imóveis localizados na via, porém, um deles acabou sendo alcançado e preso ao tentar pular o alambrado de uma propriedade. Com ele foi encontrado a arma informada pela vítima, todavia, o artefato era um revólver falso e foi recolhido. Questionado, o indivíduo teria confessado o crime. O caso foi levado para a Delegacia Central de Polícia, onde a vítima também compareceu e teria reconhecido o suspeito. O homem permaneceu preso e deve responder por roubo.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, informou que, desde o momento em que a corporação soube do caso, a Guarda Civil passou a realizar patrulhas para localizar o carro. A tática surtiu efeito positivo e o crime pôde ser solucionado. “Mostramos que ao promovermos um patrulhamento sério, como estamos acostumados a fazer, conseguimos excelentes resultados e, mais uma vez, isso se mostrou assertivo. Tomamos conhecimento do caso, soubemos que estavam e em direção a Suzano e demos início às diligências que culminaram com a localização do veículo e na prisão de um dos suspeitos. Parabenizo nossos GCMs em conseguir solucionar esse crime e, o que é melhor, devolver a um motorista de aplicativo sua ferramenta de trabalho”, enalteceu o chefe da pasta.

Moto localizada

Além do HB 20, a GCM, desta vez por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), localizou no sábado (27/04) por volta das 19h20, uma motocicleta Yamaha Lander, preta, sem placa, que havia sido conduzida para uma área de mata na avenida Jaguari, no Cidade Boa Vista. O caso chegou até a corporação por meio de denúncia e, ao chegar no local, foi possível comprovar que o veículo havia sido roubado em 20 de abril. A moto foi levada à Delegacia Central.

Sobre essa ocorrência, Silva ressaltou que, tão importante quanto o patrulhamento, é a participação da população. “Encontramos essa motocicleta após uma denúncia que revelou exatamente onde ela estava. Nós promovemos as rondas, mas contamos com o apoio dos moradores para fazer um trabalho ainda melhor e dar o retorno que o suzanense merece”, definiu o secretário.