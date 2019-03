GCM prende traficante com mais de 200 porções de drogas no Morro Branco

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu nessa quinta-feira (28) um suspeito por tráfico de drogas no bairro Morro Branco, em Itaquaquecetuba. A ação resultou na apreensão de 245 porções de cocaína e R$ 1 mil.

Segundo a corporação, a princípio, o suspeito foi parado na Rua Rio Grande do Sul. A abordagem teria sido motivada após o indivíduo demonstrar nervosismo, quando viu a chegada dos agentes municipais.

Com ele, os guardas encontraram uma folha semelhante a contabilidade do narcotráfico. A respeito da anotação, o suspeito negou agir na venda de drogas, inclusive revelou que seria usuário de entorpecentes. Disse também que tinha um pouco de cocaína guardada em casa, mas para consumo próprio.

Contudo, a versão despertou suspeitas dos agentes. Foi então decidiram ir à residência, localizada na Rua Orlando Silva. De acordo com a GCM, o suspeito permitiu a entrada. Buscas foram realizadas e "kit's" de cocaína e dinheiro foram encontrados no guarda-roupa. As drogas estavam prontas para a venda.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no distrito central da cidade.