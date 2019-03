GCM prende traficante próximo à pista de skate de Itaquá

Uma denúncia anônima ajudou na prisão de um traficante nessa quarta-feira (27), na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito estaria agindo próximo à pista de skate da cidade. Com o auxílio do canil da corporação, os agentes localizaram 127 pedras de crack, 35 pinos contendo cocaína, 25 porções de maconha, além de R$ 27.

Segundo a corporação, o suspeito foi encontrado saindo de uma área de mata na Rua da Paz. A princípio, o indivíduo alegou ter ido para comprar entorpecentes. Ele estava com dez pinos contendo crack e R$ 27.

Os guardas desconfiaram e, por isso, pediram apoio ao grupamento do Canil da GCM. A cadela Sam farejou o terreno e encontrou 25 porções de maconha. Uma pochete também foi achada, sendo que havia 117 pedras de crack e 35 de cocaína.

Diante dos indícios, os agentes municipais levaram o suspeito ao distrito central. O delegado, então, decidiu ratificar a prisão por tráfico de entorpecentes. O suspeito está à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou quando ocorreria a audiência de custódia do suspeito.