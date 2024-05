GCM recolhe motocicletas e localiza mais de um quilo de drogas

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atendeu três ocorrências durante o último final de semana (11 e 12/05), que incluíram o recolhimento de uma motocicleta irregular, a recuperação de um veículo roubado e a localização de mais de um quilo de entorpecentes. As ações ocorreram nos bairros Parque Santa Rosa, Jardim Monte Cristo e Cidade Kemel que fica localizado no município de Poá.

O primeiro caso ocorreu pouco antes da 1 hora de sábado, quando a equipe realizava patrulhamento preventivo na estrada dos Fernandes e avistou algumas motocicletas, sendo que uma delas, uma Honda CG, de cor preta, ocupada por duas pessoas, estava sem placa. Foram emitidos sinais de parada, que foram ignorados pelo condutor, e um breve acompanhamento ocorreu até a rua Manuel Sebastião, no Parque Santa Rosa, onde o motociclista perdeu o controle e caiu junto com o passageiro. Os agentes realizaram a abordagem, porém a dupla informou que havia retirado a identificação do veículo para participar de um baile e realizar manobras. Em decorrência do acidente, ambos foram levados ao Pronto-Socorro (PS) Municipal para atendimento médico. Posteriormente, foram emitidas multas pertinentes e as devidas orientações. A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal.

Já na tarde de domingo, os agentes patrulhavam a rua Sete de Setembro, no Jardim Monte Cristo, quando avistaram um grupo de pessoas que fugiram ao perceber a aproximação da equipe, deixando uma sacola contendo 299 unidades de crack, cem de cocaína, 23 frascos de lança-perfume, 32 porções de maconha, 209 de k9, 18 de skank e 15 de ice, que são substâncias similares à maconha. O total de entorpecentes localizados foi de 696 unidades, somando 1,461 quilo. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Central.

No mesmo dia, às 22h10, a Romu recebeu informações sobre o roubo de uma motocicleta Honda PCX, cinza, em Suzano. O rastreador indicou que o veículo estava em movimento em direção a Poá. Após rondas a motocicleta foi encontrada abandonada em um terreno no bairro Cidade Kemel, no município vizinho. A proprietária compareceu ao local com os documentos necessários e teve a motocicleta restituída.

Alta velocidade

Além desses casos, a GCM, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), identificou uma motocicleta Haojue DK, preta, sem placa de identificação e acima do limite de velocidade, trafegando avenida Armando Salles de Oliveira, no Parque Suzano, na última quinta-feira (09/05), às 16h50. Os agentes realizaram a abordagem e constataram que o condutor não possuía carteira de habilitação. Em decorrência das infrações, o veículo foi recolhido ao pátio municipal A ação teve apoio da Patrulha Maria da Penha.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, efetuar os patrulhamentos preventivos vem surtindo efeito e promove mais tranquilidade para a população. “Estamos em todos os cantos da cidade em prol de nossos moradores para que eles se sintam mais seguros e, em razão disso, conseguimos executar estas ações que ocorreram neste sábado e domingo, como o recolhimento da motocicleta irregular, localização das drogas e na recuperação da moto roubada”, declarou o chefe da pasta.