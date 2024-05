GCM recolhe motocicletas irregulares e localiza veículo furtado

Equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), ambas pertencentes à Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, foram acionadas para atender três casos que ocorreram em 27 de abril (sábado) e 1º de maio (quarta-feira). Os casos aconteceram nos bairros Vila Barros, Vila Aparecida e Cidade Miguel Badra, onde uma moto com queixa de furto foi recuperada.

O primeiro atendimento foi registrado às 14h20, quando os agentes da Romo avistaram um indivíduo conduzindo uma Honda NXR, de cor vermelha, em apenas uma roda. Após acompanhamento, o homem se desequilibrou e caiu na estrada Yamane, na Vila Barros, onde foi abordado. Após consulta foi confirmado que ele não possuía carteira de habilitação e o veículo estava registrado em nome de outra pessoa, o que resultou no recolhimento da moto.

No mesmo dia, por volta das 14h50, durante um novo patrulhamento na estrada dos Neves, na Vila Aparecida, a Romo avistou um homem trafegando em uma Honda NX Bros, veículo que pertence a uma empresa de aluguel de motos, de cor verde, com a placa de identificação encoberta por uma sacola plástica. Foi feita abordagem pelos agentes e a motocicleta recolhida devido a violação de conduzir um veículo com a placa de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. As motocicletas acima foram levadas ao pátio municipal. A Patrulha Maria da Penha prestou apoio a ambas as ocorrências.

Por fim, no último caso, a Romu foi acionada às 20 horas para averiguar dois indivíduos que estavam transitando em uma motocicleta Honda XRE, azul, sem emplacamento, na região da Cidade Miguel Badra. Os agentes se dirigiram ao bairro indicado e flagraram a dupla pela estrada Mário Covas. Foi dada ordem de parada, porém ela foi ignorada pelo condutor. Após um acompanhamento que se estendeu até a cidade de Itaquaquecetuba, os indivíduos caíram do veículo. O condutor foi contido, enquanto o passageiro tentou fugir para uma área de mata, mas foi detido em seguida.

Foi realizada a consulta dos dados, que revelou que o motociclista não possuía carteira de habilitação e que a moto havia sido furtada em Poá. Diante do ocorrido, os homens foram levados ao Pronto-Socorro Municipal (PS) de Suzano e, após liberação médica, encaminhados ao 1° Distrito Policial de Itaquaquecetuba. A dupla poderá responder por receptação.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enalteceu a GCM por retirar de circulação motocicletas que estão em desacordo com as regras de trânsito. “Sabemos que veículos irregulares, com condutores não habilitados, podem causar acidentes mais sérios nas ruas, por isso os agentes agiram de maneira correta ao recolherem as motocicletas que estão em desacordo com a lei. Ressalto que a população precisa ter consciência de que transitar de maneira irregular é perigoso para todos”, informou o chefe da pasta.