GCM recupera veículos roubados e recolhe motocicletas irregulares

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a Patrulha Maria da Penha, ambos destacamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, localizaram na última semana três veículos com registro de roubo e recolheram uma motocicleta com irregularidades. Os casos ocorreram em bairros da região norte e central.

No primeiro caso, às 15h30 do dia 5 de abril (sexta-feira), a Patrulha Maria da Penha foi acionada para verificar um veículo abandonado e estacionado irregularmente em frente a um condomínio residencial no Jardim Europa. Ao chegar à estrada Takashi Kobata, foi localizado o automóvel, um Chevrolet Monza, de cor vinho, que havia sido roubado em março, no município de Itaquaquecetuba. O veículo foi encaminhado ao 2° Distrito Policial do Boa Vista.

Na terça-feira seguinte (09/04), por volta das 17h50, a Romu efetuava patrulhamento pela rua Emilia Barradas Simões, no Cidade Miguel Badra, quando avistaram uma motocicleta Yamaha Fazer, preta, com placa artesanal, o que chamou a atenção dos agentes. Na inspeção foi constatado que a numeração do motor estava suprimida. Devido às infrações, a motocicleta foi recolhida para a Delegacia Central.

Em seguida, também na região norte, os agentes receberam informações de que um veículo Peugeot 206, branco, havia sido roubado no Jardim Boa Vista por cinco indivíduos armados, às 22 horas. A GCM promoveu um patrulhamento nas proximidades e, após uma hora, conseguiu localizá-lo abandonado na rua Lima Machado, na Cidade Miguel Badra. O proprietário compareceu ao local e teve seu bem restituído.

E, por fim, na quarta-feira da última semana (10/04), os agentes receberam uma denúncia sobre um motociclista acompanhado de um garupa conduzindo uma motocicleta roubada na região do Miguel Badra. A Romu se deslocou até o bairro e avistaram a motocicleta Honda XRE, preta, conforme descrito na denúncia. Ao perceberem a presença da viatura, a dupla fugiu e um acompanhamento se estendeu até a rua Waldomiro Teixeira, no Jardim Varan, onde os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé, não sendo possível localizá-los. Foi realizada a consulta do emplacamento, que constatou a queixa de roubo. O veículo foi entregue ao proprietário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enalteceu o trabalho promovido pelos agentes em resposta às ocorrências. “Mais uma vez nossa GCM demonstrou rapidez e eficiência na recuperação de veículos que foram alvos de criminosos. Empenhamos todos os esforços para localizá-los e devolvê-los aos verdadeiros proprietários”, declarou.