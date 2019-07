Grupo de elite da Polícia Civil apreende 1,5 quilo de drogas em Mogi

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) encontrou uma casa usada para armazenar, preparar e vender entorpecentes na Rua Desidério Jorge, Vila Natal, em Mogi das Cruzes, durante a noite dessa terça-feira, 2. No total, a ação resultou na apreensão de 1,5 quilos de drogas, celulares, balança de precisão e, inclusive, uma máquina de cartão de crédito.

Segundo o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo departamento de elite na região, os policiais foram até o local depois de receber uma denúncia anônima. Relatos apontavam que o morador estava utilizando um imóvel alugando para atividades ilícitas, em especial o narcotráfico.

O dono do terreno, onde a casa está localizada, foi encontrado e permitiu a entrada. Ao entrarem no local, os policiais observaram que uma janela estava destrancada. Foi possível visualizar uma balança de precisão e pacotes com drogas.

Policiais localizaram farta quantidade de drogas, principalmente maconha. O responsável pelos entorpecentes não foi encontrado. A polícia continua realizando buscas para prendê-lo. Um pedido de prisão deve ser enviado à Justiça.

De acordo com Boigues, uma máquina de cartão de crédito foi encontrada. A polícia investiga se tal dispositivo era usado como uma forma de pagamento.