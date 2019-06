Grupo de elite da Polícia Civil captura sete foragidos da Justiça na região

O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) - departamento de elite da Polícia Civil na região - capturou sete foragidos da Justiça no de segunda a sexta-feira. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, o departamento especializado prendeu 37 pessoas em junho, em ações de cumprimento de mandados de prisão e flagrantes.

Boigues divulgou balanço semanal das atividades nesta sexta-feira, 28. Desses mandados cumpridos, dois são por dever pensão alimentícia. O restante se refere a crimes como violência doméstica, furto, tráfico de drogas, falsa comunicação e, também, estupro.

"Em posse de mandado, policiais desta especializada cumpriram prisão no bairro Piatã. Cabe salientar que, segundo os populares, o implicado seria autor de vários atos libidinosos no seio familiar, contudo não foi registrado", diz.

Mais de 100 presos

O DS destacou, de forma antecipadamente em maio, um balanço do departamento especializado sobre o número de pessoas presas. À época, Boigues revelou que fevereiro, abril e março agruparam o maior número de prisões: 78. O mês mais produtivo do grupo de elite foi fevereiro, com 29 pessoas capturadas.

Em seguida vem abril, totalizando 27; e março, com 22. A lista também traz janeiro como o quarto melhor mês. Foram 18 pessoas presas; seguido de maio, totalizando 15 capturados.