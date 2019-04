Grupo foge por mais de 7 km após roubo; perseguição passa por Suzano, Poá e Ferraz

Um grupo de adolescentes protagonizou, na madrugada desta quarta-feira, 24, uma das mais extensas perseguições policiais do ano. Os suspeitos roubaram um carro em Mogi das Cruzes e, durante a fuga, foram encontrados por policiais, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo à Estação Suzano. A perseguição só terminou após 7,1 quilômetros, quando o motorista perdeu o controle e colidiu em poste de iluminação na Rua Vereador Diomar Novaes, no Centro de Ferraz de Vasconcelos.

Antes de ser detido, o adolescente, que dirigia o carro roubado, tentou atropelar um policial que participava da operação para capturar o grupo. A via tinha sido fechada para que a perseguição se encerrasse. Porém, a intenção de atingi-lo foi falha, já que o agente conseguiu se safar A viatura usada no bloqueio ficou danificado na porta do motorista.

Após a tentativa de atropelamento, foi então que o policial atirou uma vez, para se defender. O disparo atingiu a porta do motorista. Mesmo assim, os jovens continuaram a fuga. Contudo, mais a frente, o grupo encontrou um novo bloqueio. O motorista perdeu o controle e bateu em um poste. Na sequência, os três adolescentes foram abordados na Rua Félix Mazuca. Ambos não tiveram nenhum ferimento.

De acordo com a polícia, o grupo foi reconhecido pela vítima do assalto, ocorrido no município mogiano. O caso foi registrado no distrito central de Ferraz. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado se os jovens seriam recolhidos a uma unidade da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) da região.