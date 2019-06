Grupo rouba carro, realiza arrastão e é capturado após fugir por dois quilômetros

Quatro pessoas, sendo três adolescentes, foram capturadas nesta sexta-feira, 7, na Rua Igrapiúna, no Jardim Marcelo, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, o grupo é suspeito de roubar um carro e realizar um arrastão por bairros da cidade e, também, no Miguel Badra, em Suzano. Além de quatro celulares e objetos pessoais de vítimas, os policiais apreenderam um revólver calibre 38.

A onda de crimes praticada pelo grupo se iniciou ao roubarem um Honda Civic no Jardim Caiuby. Depois, os bandidos realizaram, ao menos, quatro assaltos. Um dos roubos foi no Miguel Badra, em Suzano.

A PM fez buscas na região e encontrou o carro usado pelos bandidos. Houve perseguição, a qual se estendeu por cerca de dois quilômetros. O grupo, enfim, não conseguiu escapar, já que o cerco policial impossibilitou a passagem.

Na delegacia, as vítimas reconheceram o grupo. Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado.