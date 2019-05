Guarda Civil de Suzano prende acusado de tráfico foragido da Justiça

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve na tarde desta sexta-feira (24/05) um homem de 34 anos na rua João Batista Gava, no Jardim Colorado. O indivíduo foi avistado pelos agentes Correa e Santos, que efetuaram a abordagem com o cão farejador Hunter. Com ele, foram encontrados R$ 183, nove invólucros de maconha, 14 cápsulas de cocaína e quatro porções de crack.

No plantão policial do 1º Distrito Policial de Suzano, as autoridades averiguaram que o suspeito era procurado da Justiça, pois tinha antecedentes criminais por homicídio, já havia fugido durante a saída temporária de Natal e estava em liberdade provisória. Agora, o homem também deverá responder por tráfico de entorpecentes.