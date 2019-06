Guarda Municipal de Itaquá detém quatro com 19 munições de revólver

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba deteve quatro pessoas e encontrou 19 munições de revólver calibre 38, na terça-feira de manhã, 4, no Jardim Miray. De acordo com a corporação, o grupo não quis dar detalhes sobre qual seria a finalidade para tais itens, tampouco se estariam negociando entre si.

A ação foi realizada pela equipe bravo, da Ronda Ostensiva Tática com Apoio de Motocicletas (Rotam), da GCM de Itaquá. Os guardas patrulhavam pela região, em razão do alto índice de criminalidade, especialmente o tráfico de drogas, quando ao entrarem na Rua Particular suspeitaram de um grupo. Dois homens estavam dentro de um carro, enquanto outros dois saindo dele.

Ainda de acordo com a GCM, o grupo não teve reação, inclusive demonstrou nervosismo, por isso, foram abordados. Na ocasião da revista pessoal, os guardas não localizaram nenhum tipo de item ilícito. Contudo, buscas foram realizadas no veículo e as munições foram encontradas. Das 19, uma estava deflagrada - quando é disparada.

A respeito da atividade, o grupo se restringiu a comentar o assunto. Os homens têm passagens na Justiça por diversos crimes, como roubo. O caso foi registrado no distrito central da cidade.