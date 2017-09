Guarda Municipal de Suzano prende traficante e apreende pedras de crack e R$ 1,6 mil

Guardas Civis Municipais (GCMs) de Suzano apreenderam nesta sexta-feira (29) 188 eppendorfs de crack e mais de R$ 1,6 mil. A ação é resultado de uma operação na Estrada Fazenda Viaduto. Na ocasião, os guardas prenderam um homem, de 30 anos.

A operação teve início após duas professoras terem sido roubadas na Rua João Augusto, no Parque Suzano, por volta das 13 horas. Após o assalto, elas comunicaram a Polícia Militar (PM) e a GCM.

Ciente da características do suspeito, a guarnição iniciou as buscas. Na estrada, os guardas viram três homens em atitude suspeita e os abordou. Um dos rapazes, que estava com uma sacola na mão, fugiu em direção a um matagal e foi detido. Os outros dois suspeitos fugiram.

Dentro da sacola foram localizados os entorpecentes, a quantia em dinheiro, uma folha com anotações da contabilidade do tráfico e um celular.

O rapaz confessou que estava no local vendendo drogas, e que o dinheiro era produto das vendas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Central. Até às 15 horas, as drogas ainda não haviam sido periciadas