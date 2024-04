Guarda Municipal prende duas pessoas durante patrulhamento em Suzano

Equipes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atenderam a duas ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes na última sexta-feira (19/04) que culminaram na prisão de um suspeito e na localização de 160 porções de drogas. Além disso, no mesmo dia, os agentes detiveram um indivíduo por tentar furtar o banco de uma bicicleta, que estava presa a um poste. Todas as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia Central de Polícia.

O primeiro atendimento ocorreu às 3 horas quando os agentes estavam transitando pela rua Rio Grande do Norte, no Jardim Colorado, e avistaram um grupo de pessoas em um terreno que fugiu ao perceber a presença da viatura. Uma busca foi realizada no local, resultando na descoberta de uma sacola plástica contendo 72 unidades de cocaína e 67 de crack.

No mesmo lugar do caso anterior, por volta das 6h45, a Força Patrulha retornou por precaução e avistou dois indivíduos, um deles carregando uma bolsa e entregando algo ao outro. Ao perceberem a presença dos GCMs, ambos tentaram fugir, mas um deles foi detido. Ele teria confessado estar envolvido na venda de drogas. Com ele foram encontradas 15 porções de crack e seis de cocaína, além de R$ 64.

Já a última ocorrência foi às 16h10, durante patrulhamento na rua Campos Salles, na área central. A GCM avistou dois homens discutindo e decidiu abordá-los. Um deles relatou que o outro havia furtado o assento de sua bicicleta, que estava presa com uma corrente a um poste, e ele conseguiu detê-lo. O suspeito deverá responder por furto qualificado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou a iniciativa dos agentes na identificação das situações suspeitas e a prisão dos suspeitos. “Nossos guardas possuem uma grande percepção e estão sempre atentos a qualquer situação suspeita que possa indicar irregularidades. Essa vigilância nos permite agir prontamente e evitar qualquer potencial ameaça à segurança e tranquilidade dos cidadãos”, declarou o chefe da pasta.