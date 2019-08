Homem agride ex-companheira após buscar filha para passar o Dia dos Pais

Uma jovem, de 18 anos, foi agredida com chute pelo ex-companheiro em Suzano. A agressão aconteceu após o homem ter ido buscar a filha para passar o Dia dos Pais e saber que criança não estava em casa. O caso foi registrado na noite de domingo (11).

Por volta das 19h20, policiais foram atender uma ocorrência de agressão. No local, a vítima informou que o ex-namorado foi até a casa dela para buscar a filha para passar o Dia dos Pais. No entanto, a criança não estava, havia saído com a avó materna, e eles começaram a discutir. O agressor deu um chute na perna da ex-companheira.

A equipe policial não presenciou ameaças ou agressões. Contudo, o agressor confessou que chutou a vítima.