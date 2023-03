Homem é agredido a golpes de facão após briga em bar em Mogi

Um homem de aproximadamente 40 anos foi agredido a golpes de facão na madrugada deste domingo (26) na Avenida Antônio de Almeida, no bairro do Rodeio, em Mogi.

Segundo a Polícia Militar, o chamado foi feito por volta das 7h30. As agressões aconteceram após um desentendimento em um bar. A vitima estava em casa quando, segundo o relato dela, cinco indivíduos invadiram a residência. O homem tentou se defender, mas acabou sendo alcançado pelos agressores. Ele foi golpeado com facão e ficou com dois cortes na região da testa, teve um ombro deslocado e fraturou alguns dedos da mão esquerda.

O homem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio. Durante o atendimento, foram encontradas três pedras de crack na meia da vítima.

O local onde aconteceram as agressões foi isolado pela Polícia Militar. A Perícia foi acionada. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de Mogi e segue sendo investigado.