Homem é agredido com martelo e machadinho e se finge de morto para escapar de 'tribunal do crime'

Um homem foi agredido, com um martelo e um machadinho, na manhã de domingo (2), por dois indivíduos em Itaquaquecetuba. Ele se fingiu de morto para escapar de mais agressões. A vítima afirmou que o crime aconteceu, após ter acusado o irmão de um dos agressores de ter roubado um celular. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu em uma casa na Estrada do Ribeiro, localizada no Jardim Joseli. Policiais militares receberam chamado para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram a vítima machucada. O homem disse que se fingiu de morto no ato do crime para os suspeitos pararem com a agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Hospital Santa Marcelina.

A polícia colheu informações sobre os possíveis autores do crime. Após patrulhamento nas imediações de onde ocorreu o fato, policiais localizaram um dos suspeitos. Depois disso, na delegacia, o segundo suspeito também compareceu no local. Eles foram indiciados pelo crime de lesão corporal.

A vítima relatou que o crime era devido a um roubo de celular, o qual teria acusado o irmão de um dos agressores de ter cometido.