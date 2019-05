Homem é agredido e ameaçado com arma de fogo no Jardim Imperador

Um homem, de 33 anos foi agredido e ameaçado com uma arma de fogo no Jardim Imperador, em Suzano. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (1), feriado do dia do trabalhador, mas a vítima só registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) na noite de quinta-feira (2). De acordo com os relatos, a agressão ocorreu em via pública, mas precisamente na rua onde a vítima reside.

Segundo informações do B.O, dois suspeitos cercaram o homem e em seguida proferiram chutes e pontapés. Um dos suspeitos permaneceu com uma arma de fogo (não identificada) apontada para a vítima. Não houve disparo.

Ainda de acordo com a vítima, na semana anterior a agressão, a mesma teve uma discussão com um vendedor de “comida de rua”, que trabalha em uma via próxima a sua residência. O desentendimento, segundo a vítima, teria desencadeado a agressão.

O caso foi registrado no DP Central de Suzano e encaminhado para o 2º DP da cidade. A vítima passará por corpo de delito no IML de Suzano.