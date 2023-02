Homem é assassinado com facada no pescoço pelo próprio cunhado em Ferraz, diz Polícia

Um homem de 34 anos foi assassinado com ao menos uma facada no pescoço no final da tarde de domingo (12) na Rua Vereador Sebastião de Jesus Soares, na Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos. O cunhado da vítima, de 40 anos, é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima é Leandro Moraes de Lima. Uma testemunha disse à Polícia que o suspeito estava discutindo com a vítima e que, em determinado momento, o indivíduo chamou Leandro para conversar nos fundos do quintal da residência da vítima.

Alguns instantes depois, o homem saiu correndo da residência já com uma perfuração no pescoço. Segundo a Polícia, a vítima estava gritando e dizendo que havia sido furada pelo cunhado.

O homem caiu na rua agonizando e sangrando muito. Neste momento, de acordo com a Polícia, populares invadiram a residência e começaram a agredir o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local em que ela caiu. Já o suspeito, teve que ser socorrido e levado em estado grave para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Depois, ele foi transferido para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

A perícia foi chamada para dar início às investigações. Testemunhas do crime foram encaminhadas para a Delegacia de Ferraz de Vasconcelos para prestar depoimento e o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal.