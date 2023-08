Homem é aterrorizado e tem carro roubado por criminosos armados em Suzano

Um homem foi aterrorizado e teve o carro roubado por dois criminosos na manhã desta quarta-feira (30) na região do Parque Maria Helena, em Suzano. Segundo a Polícia Civil, o helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado para auxiliar nas buscas pelos suspeitos.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima – que tem 39 anos – foi até a delegacia informando que foi abordada por dois criminosos e que um deles estava com um revólver.

O homem disse que um dos ladrões gritou: “desce do carro, senão vou atirar em você”. A vítima obedeceu e entregou o veículo. Em seguida, ambos entraram no carro e fugiram.

A vítima acionou a Polícia Militar e, alguns minutos depois, foi informada de que o carro roubado havia sido recuperado. O veículo foi localizado em uma rua da região do Miguel Badra.

Os criminosos chegaram a fugir da Polícia após o roubo. Eles bateram o carro da vítima antes de abandonarem. Ambos fugiram, sendo que um deles ainda foi visto escapando por um córrego na região da Rua Benedito Salomé da Anunciação.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial de Suzano e segue sendo investigado. Os ladrões continuam sendo procurados pela Polícia.