Homem é detido após se passar por policial civil durante abordagem em Ferraz

Um homem foi detido nesta quinta-feira, 25, na Rua Manuel de Abreu, no Jardim Margarida, em Ferraz de Vasconcelos, após se passar por um policial civil durante uma abordagem. Com ele, foi encontrada uma pistola falsa. Além disso, o veículo usado pelo suspeito foi recolhido ao pátio devido estar com o licenciamento atrasado.

Antes de ser conduzido ao 1º distrito policial, o suspeito apresentou duas versões. Ele primeiro disse integrar as forças de segurança do Estado. Confrontado sobre a funcional – identificação da corporação-, o suspeito alegou, então, ser um ex-investigador. Disse ainda ter trabalho em supostas delegacias na Capital.

Pesquisa realizada pela Central de Operações da Polícia Militar (Copom) apontou que o suspeito responde a inquéritos e processos. E que nunca integrou nenhuma das forças de segurança do Estado (polícias Civil e Militar e Guarda Civil Municipal). Uma investigação deve ser aberta para descobrir se o homem estava cometendo crimes, com alegação de ser um investigador.

Um termo circunstanciado (TC) foi registrado como falsa identidade e apreensão de objeto e veículo.