Homem é encontrado morto dentro de condomínio; namorada suspeita se entrega

O desempregado Wellington Rodrigo de Assis, de 29 anos, foi morto após ser esfaqueado 12 vezes pela namorada. Ele foi assassinado nessa segunda-feira (25) dentro de um condomínio, localizado na Avenida Washington Luiz, no Jardim Europa, em Suzano. De acordo com a Polícia Civil, a morte violenta teve motivos passionais. A suspeita está prestando depoimento no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Assis foi morto dentro do apartamento da então namorada. O crime ocorreu durante a manhã desta segunda. Ele foi atingido doze vezes na região do tórax. Depois do crime, a própria suspeita ligou para comunicar o assassinato. A reportagem apurou que ela esta prestando depoimento no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Por não ter sido pega em flagrante, é possível que ela não seja detida neste primeiro momento.

A Polícia Civil disse que a perícia esteve no local e autorizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. Além disso, a polícia informou que Assis era dado como foragido da Justiça. Isto porque era procurado por um roubo de um celular. O dia deste crime em questão não foi divulgado.

Motivos

A irmã da vítima, Tauane Camila de Assis, não especificou qual teria sido o motivo do crime. No entanto, ela disse que um dia antes da morte, o irmão discutiu com a suspeita. Isto por causa que ela descobriu outro relacionamento que ele mantinha. "Essa segunda menina que ele ficava agrediu ela (suspeita). No domingo à tarde, a suspeita, uma amiga dela e o namorado, agrediram meu irmão. Foi neste momento que ele (vítima) acabou agredindo ela (suspeita) com uma bengala. Não sei se estes poderiam ser os motivos", disse.