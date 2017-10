Homem é esfaqueado e faca fica alojada na coluna

A Santa Casa de Suzano confirmou nesta quinta-feira (19) que um jovem deu entrada na unidade após ter sido esfaqueado. A primeira informação era de que o autor do crime tivesse invadido o local para assassinar a vítima, porém, o relato foi descartado pela pasta de Saúde do município. De acordo com a Prefeitura, o golpe atingiu a coluna vertebral do rapaz, que corre alto risco de ter sequelas. O DS tenta confirmar em qual Delegacia o caso foi encaminhado ou registrado.

Segundo as primeiras informações, o crime aconteceu durante a madrugada. Por telefone, o Corpo de Bombeiros confirmou ter realizado procedimento nesta quinta. A corporação também disse que houve a solicitação de apoio da Polícia Militar (PM) para a ocorrência, porém não justificou qual teria sido o motivo.

Em nota, a pasta de Saúde suzanense disse que uma pessoa deu entrada na unidade durante a manhã com um grave ferimento causado por faca. O texto frisa que o paciente está estabilizado e não corre risco de morte. E que o nome dele foi inserido na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (sistema Cross).

A Prefeitura também explica que aguarda confirmação do Estado para transferi-lo a outra unidade de saúde. Isto porque a lâmina que o atingiu encontra-se alojada, portanto, o procedimento de retirada deverá ser realizado de maneira adequada.