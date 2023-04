Homem é morto com tiro no peito durante assalto em Salesópolis

Um homem de 56 anos foi morto com um tiro no peito durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (14) na Rodovia Nilo Máximo, próximo a uma igreja, na região do Lagoinha, em Salesópolis.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas informaram que escutaram um barulho de tiro por volta da meia-noite, mas o corpo só foi descoberto pela manhã por um familiar, que disse ter avistado a vítima caída de barriga para baixo ao lado de uma poça de sangue.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e o óbito foi constatado ainda no local do crime.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta foi levada durante o assalto. O crime foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) na Delegacia de Salesópolis. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi (SHPP) investiga o caso.