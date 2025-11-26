Envie seu vídeo(11) 4745-6900
26/11/2025
Polícia

Homem é preso e polícia apreende 68 tijolos de maconha em Guararema

Foram localizados 68 tijolos de maconha no interior do automóvel do suspeito

26 novembro 2025 - Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
(Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (24), na Rodovia Ayrton Senna, em Guararema. Foram apreendidos cerca de 50 quilos de maconha.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares abordaram um veículo no pedágio, momento em que o condutor tentou fugir, mas foi detido.

Durante a revista, foram localizados 68 tijolos de maconha no interior do automóvel. O carro e o celular do suspeito foram apreendidos.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Guararema, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de veículo.