Homem é preso por furtar energia e causar R$ 100 mil de prejuízo para concessionária

Um homem foi preso em flagrante por furtar energia e causar um prejuízo de cerca de R$ 100 mil para a EDP. A empresa de esquadrias metálicas onde estava instalado o "gato" fica na Estrada da Quinta Divisa, região Sul de Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os funcionários da empresa descobriram o furto e foram até o local acompanhados por policiais da 3ª Delegacia de Polícia sobre Crimes Patrimoniais contra Órgãos e Serviços Públicos (Disccpat). Ao chegarem, entraram no local e viram uma ligação direta com um medidor sem cadastro.

O homem ainda tentou se justificar, dizendo que estava buscando junto aos órgãos competentes a regularização da situação. Mas não adiantou, ele foi preso em flagrante por furto de energia.

Na delegacia, o indivíduo, que tem 40 anos, pagou fiança de R$ 1,3 mil e foi liberado. O caso foi registrado pela 3ª Delegacia da Disccpat.

Em nota, a EDP informou que o prejuízo estimado foi de 160MWh (R$ 100 mil) por conta dos mais de 2 anos na fraude. A concessionária também disse que investe cada vez mais em novas tecnologias para combater as fraudes e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações a respeito deste crime.