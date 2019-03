Dois são presos após roubarem radar; crime foi motivado por causa de multa

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (27) no Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. A dupla é acusada de roubar um radar de velocidade na terça-feira, 26, no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Ribeirão Pires. De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter praticado o crime, depois de possivelmente ter recebido uma multa por excesso de velocidade.

A descoberta do paradeiro do primeiro suspeito não foi por acaso. Funcionários, que prestavam serviços no trecho Leste do Rodoanel, anotaram a placa do veículo utilizado na fuga. Foi então que o endereço do homem foi descoberto.

A ação desta quarta-feira foi realizada por investigadores do distrito central. O alvo foi uma casa na Rua Urupês, no Parque Recanto Mônica. Os policiais encontraram o radar roubado em cima do armário da cozinha. O dispositivo não tinha sido danificado. Contudo, o que mais impressiona é o valor deste equipamento: avaliado em cerca de R$ 100 mil.

Segundo a polícia, o segundo suspeito de participar do roubo foi identificado e preso. O local onde ocorreu a ação não foi especificado.

Roubo

O roubo ao radar aconteceu na tarde dessa terça-feira, 26. Duas pessoas estacionaram um veículo e fugiram levando o dispositivo. O fato foi alertado por funcionários, que prestavam serviços de limpeza na via. Os responsáveis pelo radar chegaram a seguir os bandidos, mas, depois de serem ameaçados, retornaram e não prosseguiram na perseguição.