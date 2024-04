Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de roubo à residência, na madrugada deste domingo (21), no bairro Jardim Universo, em Mogi das Cruzes.



Policiais militares foram acionados para uma ocorrência de furto em andamento. No local, descobriram que o suspeito teria acessado pelos fundos do quintal da casa.



Após buscas na casa, o suspeito foi localizado e detido.

Ele foi encaminhado a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que solicitou perícia ao local.