Homem é preso portando espingarda no Centro de Salesópolis

Um homem foi preso portando uma espingarda calibre 12 na Praça João Menendes, em Salesópolis. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes receberam uma denúncia de que um homem, que não teve a identidade revelada, estaria manuseando uma espingarda no Centro do município. Uma equipe da PM foi até o local e abordou o homem.

Segundo a polícia, ele confessou aos policiais que a arma estava dentro do seu veículo, um Renault/Clio. Os policiais consultaram os documentos necessários e constataram que seu porte estava vencido desde 2015. A arma foi apreendida e encaminhada, junto com o homem, para a delegacia do município.

O homem pagou uma fiança no valor de R$ 1.412,00 e permaneceu à disposição da Justiça.