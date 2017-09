Homem espanca mãe, tenta estrangulá-la e é detido pela polícia Além de agredir a mãe com socos no rosto e com um cabo de madeira na cabeça, o jovem tentou estrangulá-la com um fio telefônico e mordeu o couro cabeludo da vítima

Por Lucas Alsil - de Poá 22 SET 2017 - 17h21

Depois do ataque, a vítima ficou marcas pelo pescoço e rosto Foto: Divulgação Um desempregado, de 26 anos, foi preso por tentativa de homicídio após espancar a mãe, de 50 anos, na Vila Júlia, em Poá. O jovem espancou a vítima, inclusive com golpes de marreta, além de mordê-la e tentar estrangulá-la com cabo telefônico. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (21). No entanto, as agressões ocorreram na quarta-feira. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o ataque ocorreu na casa da família. O motivo das agressões seriam que a vítima teria repreendido o filho, após o mesmo ter ofendido uma cliente dela. Ela contou que chegou a desmaiar, e quando voltou à consciência, continuou sendo agredida. Vizinhos ouviram os gritos de socorro da dona de casa e chamaram a Polícia Militar (PM). O suspeito foi detido dentro do imóvel. Em um dos bolsos da calça dele, foi localizado o fio usado para estrangular a vítima. Esta é a terceira vez em que o suspeito agride a mãe. Ela contou que o filho tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas, o que o torna mais agressivo que o normal. O desempregado não prestou declarações e disse que só falará em juízo, em relação aos fatos.

