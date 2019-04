Homem ligado a tráfico no fluxo da Cracolândia é preso no Jardim Dona Benta

Policiais do 2° Distrito Policial (DP), do Boa Vista, prenderam um dos principais responsáveis por abastecer com drogas a região da Cracolândia, no bairro da Luz, no Centro de São Paulo. A ação foi realizada nesta quarta-feira, 10, na Rua São José, no Jardim Dona Benta, em Suzano. Para o delegado Cleverson Omena, a prisão do procurado pode representar uma perda para o crime organizado.

Investigadores descobriram o paradeiro do homem, de 47 anos, após uma denúncia anônima. Um dos principais alvos da polícia paulista estava escondido desde o ano passado, quando a lista dos 38 principais foi divulgada pela então gestão do governador Márcio França (PSB), na região periférica suzanense.

Durante a ação, os policiais localizaram na casa do suspeito 446 papelotes de cocaína, uma pedra de crack, além de duas balanças de precisão. "Havia três mandados de prisão preventiva contra este criminoso. Então, além dos crimes pelos quais ele era procurado, a prisão também foi em flagrante por causa dos entorpecentes localizados", disse Cleverson.

O delegado destacou ainda a importância das denúncias anônimas. "Essa ligação polícia judiciária e população só vem para agregar. Foi justamente assim que pudemos receber informações precisas sobre o paradeiro do criminoso. Portanto, peço que haja um engajamento das pessoas em denunciar", finalizou.