Homem morre após ser atropelado na alça de acesso de Itaquá na SP-70

Um homem, de 41 anos, morreu após ser atropelado por um veículo na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho da alça de acesso de Itaquaquecetuba. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, no entanto, a vítima morreu no local. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (21) e foi registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com policiais miltares rodoviários, que atenderam o caso, o fato aconteceu por volta das 20 horas no quilômetro 35 da SP-70, sentido Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o motorista do veículo informou que dirigia pelo local, quando um indivíduo, com roupa escura, entrou na frente do veículo. O motorista não teve tempo de frear ou desviar do homem e o atropelou.

Os policiais ainda contaram que o motorista saiu do carro para socorrer a vítima. Ele chamou o Samu e depois foi para um posto de gasolina mais próximo, devido a rodovia estar movimentada e ter se sentido mal.

A polícia solicitou perícia no local. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não tem intenção de matar.