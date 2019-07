Homem morre após ser atropelado no trecho da Ayrton Senna em Itaquá

Um homem, de 41 anos, morreu após ser atropelado no trecho da Rodovia Ayrton Senna (SP-70) em Itaquaquecetuba. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso aconteceu na noite de domingo (21).

De acordo com policiais militares rodoviários, por volta das 20 horas, a vítima foi atropelada no quilômetro 35 da Ayrton Senna, no trecho de Itaquá, sentido Rio de Janeiro.

O motorista informou aos policiais que dirigia sozinho quando o homem, com roupa escura, entrou na frente do veículo e foi atropelado. O condutor disse que desceu do carro, mas se sentiu mal e, devido ao trânsito na rodovia, foi até um posto de gasolina mais próximo para ligar para o Samu.

A polícia solicitou perícia no local e exame necroscópico ao corpo da vítima.