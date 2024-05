Homem morre eletrocutado em Mogi

Um homem, de 45 anos, foi encontrado morto às 3h desta segunda-feira (13), na Estrada Taboão do Parateí, em Mogi das Cruzes.



Policiais militares atenderam a ocorrência. No endereço, apuraram que o homem teria caído de um poste e sofrido uma descarga elétrica, falecendo no local. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o corpo encaminhado ao IML.



Foi solicitada perícia ao local. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, sendo encaminhado ao 3º DP da cidade para investigação.