Homem morto a tiros é encontrado dentro de carro em Mogi

Um homem foi encontrado morto, com marcas de tiros, dentro de um carro, no Jardim São Pedro , em Mogi das Cruzes. Câmeras de segurança flagraram o crime, suspeito foi preso no mesmo dia.

O caso aconteceu neste domingo (24). Policiais em patrulhamento foram acionados via Copom sobre um homicídio na rua Maria do Bonfim. No local, o carro da vítima estava estacionado com o vidro quebrado e diversas cápsulas de balas no chão.

Moradores retiram a vítima do carro e o levaram ao Hospital Luzia de Pinho Melo, porém ele não resistiu.

Vídeos das câmeras de segurança mostram o momento que um outro carro estaciona perto do veículo, abre a porta do passageiro e dispara contra o carro da vítima.

Com as filmagens, policiais identificaram o carro do suspeito e foram até a casa dele, na Vila Oliveira, em Mogi. O suspeito confessou o crime. Segundo o Boletim de Ocorrência, o autor do crime afirmou que a vítima seria do PCC, não informando maiores detalhes.

No carro do suspeito, foram encontrados uma arma de fogo e três munições intactas.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.