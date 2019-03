Homem reconhece voz de bandido e é baleado em tentativa de assalto no Dona Benta

Um homem foi baleado no ombro esquerdo ao reconhecer a voz de um bandido e reagir a uma tentativa de assalto, na Rua Chico Mendes, no Jardim Dona Benta, em Suzano. O crime aconteceu nessa quinta-feira à noite (7). A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar o caso e descobrir o paradeiro do criminoso.

A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Ele não corre risco de morrer, tampouco de ter alguma sequela decorrente ao disparo. A Polícia Militar esteve na unidade hospitalar. Em depoimento, o homem contou que estava trocando um dos pneus, quando um indivíduo de capuz saiu de um VW Gol e anunciou o assalto.

De modo quase imediato, a vítima reconheceu a voz do bandido e o veículo usado para o crime. O homem, então, questionou o ladrão se realmente iria roubá-lo. Foi então que o bandido pôs a arma na direção da vítima e disse para fugir, pois iria roubar o carro.

Mesmo diante da ameaça, a vítima afirmou que não iria deixar que o veículo fosse levado. O ladrão, porém, atirou uma vez e atingiu a vítima. O crime poderia ter um desfecho ainda pior, caso a vítima não reagisse.

Ambos lutaram e o ladrão acabou deixando a arma cair no chão. Em seguida, a vítima aproveitou descuido e fugiu correndo, enquanto o bandido continuou atirando. O local do crime foi analisado e cápsulas deflagradas foram encontradas.



Peritos da Polícia Científica analisam se a arma foi usada em outro crime. O caso segue sob investigação do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.