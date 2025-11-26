Homem sofre mal súbito e morre na estação de Ferraz

Um homem de 59 anos morreu após sofrer um mal súbito na tarde desta terça-feira (25), na estação de Ferraz de Vasconcelos, da linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo a companhia, a vítima estava na escada rolante no momento do ocorrido, por volta das 17h20. Agentes da CPTM iniciaram os primeiros socorros com massagem cardíaca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, continuou os procedimentos de socorro, mas o homem não resistiu e morreu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), exames necroscópicos foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e informou que irá colaborar com a autoridade policial para esclarecimento dos fatos.