Idosa é atacada por oito pitbulls e morre em sítio em Mogi

Uma idosa de 68 anos morreu após ser atacada por oito cães da raça pitbull na manhã desta segunda-feira (27) em um sítio na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no bairro do Botujuru, em Mogi.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 9 horas. A filha da vítima foi até a delegacia e disse que a idosa morava com os animais no sítio. A mulher contou aos policiais que os proprietários dos animais saíram e que os cães ficaram soltos no quintal.

Quando chegou em casa, a filha da vítima viu sangue na boca dos cães. Nos fundos do sítio, ela encontrou o corpo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. Havia um ferimento extenso e profundo na região cervical e outros ferimentos nas regiões dos braços e das pernas.

Segundo a mulher, os animais já haviam atacado ela e seu irmão. O local foi isolado e a perícia foi acionada. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de Mogi das Cruzes.