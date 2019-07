Idoso de 65 anos flagra furto, luta com bandido e impede fuga no Boa Vista

Um eletricista, de 65 anos, evitou que o carro particular fosse furtado ao lutar com um suspeito, de 23 anos, na manhã desta sexta-feira, 12, na Rua Tadeu Juliano Kovalki, no Cidade Boa Vista, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o bandido tentou aproveitar o momento em que a vítima comprava pão para realizar o crime.

O caso aconteceu por volta das 7h10. De acordo com a polícia, a ação do bandido só não foi concluída, pois, o alarme do veículo bloqueou o funcionamento. Mas, o suspeito ainda chegou a pegar um celular. Relato dado pelo idoso diz ainda que o criminoso tentou fugir correndo. Foi então que se iniciou a luta, que só teve fim com a chegada de policiais militares.

A Polícia Civil não divulgou se o suspeito tem passagens na Justiça, tampouco se este crime teria sido planejado, como, por exemplo, o fato de o veículo ser levado para algum desmanche clandestino da região.

A PM prendeu o suspeito e o encaminhou ao 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Ele deve ser autuado em flagrante por tentativa de furto. O homem deve passar por uma audiência de custódia, a qual definirá se a pena será cumprida em uma unidade prisional ou em liberdade.