Idoso é assassinado a tiros dentro de quarto em Suzano

Um idoso de 60 anos foi assassinado a tiros dentro do quarto de uma casa no fim da noite deste domingo (19) na Rua Maria Edvan de Oliveira Inácio, região da Vila Figueira, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, João Bezerra da Silva levou três tiros. O documento diz que a esposa do homem foi buscar o filho e que, no trajeto de volta para casa, recebeu uma ligação do idoso, mas não conseguiu atender porque estava no carro.

Ao chegar na residência, a mulher estacionou o veículo e não foi recepcionada pela vítima. Ela olhou pela janela e viu o homem caido. Então, pediu para o filho pular a janela e abrir a casa.

A mulher entrou na residência e foi até o quarto. Chegando lá, percebeu que o idoso tinha um ferimento no peito. Ela saiu para a rua para pedir socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do homem ainda no local. Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, a Perícia foi acionada para dar início às investigações.

A mulher também relatou aos policiais que o homem já havia praticado crime de tráfico de drogas no passado e que, recentemente, ele havia cobrado algumas dividas da época em que cometia o crime.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano como homicídio com autoria desconhecida. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes investiga o caso.