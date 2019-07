Idoso é atacado e ferido por bandidos durante assalto

Bandidos atacaram e feriram um idoso em um assalto na Rua Vereador Álvaro Augusto da Silva, Jardim Claudia, em Itaquaquecetuba, durante a madrugada desta quinta-feira, 11.

A Polícia Civil disse há pouco que o caso ainda não foi registrado. Por isto, os detalhes do roubo não foram divulgados. As primeiras informações apontam que o idoso foi atacado a golpes de faca. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a publicação deste texto, a notícia era de que a vítima permanecia internada no Hospital Santa Marcelina. O estado de saúde não foi divulgado. O DS aguarda mais detalhes do caso.