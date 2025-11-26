Idoso perde braço após ser atropelado em Mogi

Um homem de 73 anos perdeu o braço após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (25), no distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na Avenida Francisco Ferreira Lopes. No local, apuraram que a vítima foi atropelada por um caminhão após se desequilibrar de sua bicicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o idoso socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permaneceu em atendimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, agentes de trânsito ficaram no local e a faixa da direita ficou interditada no trecho do acidente.

Foi requisitado exame de corpo de delito no IML e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.