Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 26 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Idoso perde braço após ser atropelado em Mogi

Homem se desequilibrou de sua bicicleta e foi atropelado por um caminhão

26 novembro 2025 - 11h04Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 73 anos perdeu o braço após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (25), no distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência na Avenida Francisco Ferreira Lopes. No local, apuraram que a vítima foi atropelada por um caminhão após se desequilibrar de sua bicicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o idoso socorrido ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, onde permaneceu em atendimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito, agentes de trânsito ficaram no local e a faixa da direita ficou interditada no trecho do acidente.

Foi requisitado exame de corpo de delito no IML e o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'
Polícia

GCM de Mogi flagra assalto com 'arma de fogo'

Homem é preso e polícia apreende 68 tijolos de maconha em Guararema
Polícia

Homem é preso e polícia apreende 68 tijolos de maconha em Guararema

Jovem fica ferido após colisão entre caminhão e carro
Polícia

Jovem fica ferido após colisão entre caminhão e carro

Homem sofre mal súbito e morre na estação de Ferraz
Polícia

Homem sofre mal súbito e morre na estação de Ferraz

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano
Polícia

Proprietário de bar é preso suspeito de tráfico de drogas e exploração de jogos de azar em Suzano

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa
Região

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa