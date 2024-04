Incêndio atinge galpão de recicláveis em Itaquá

Um galpão de recicláveis pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (29), em Itaquaquecetuba. O galpão está localizado na rua Laranjal, Chácara Águas da Pedra, e foi totalmente tomado pelas chamas.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas.

Ainda não há informações sobre vítimas.

A ocorrência está em andamento. Os bombeiros já eliminaram o risco de propagação do fogo para construções vizinhas. Segundo os bombeiros, houve colapso total da estrutura. O fogo já está controlado.

A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal de Itaquá foram acionadas para prestar apoio.

Prefeitura

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, informa que recebeu, na manhã desta segunda-feira (29), um pedido de apoio do Corpo de Bombeiros para o atendimento a uma ocorrência de incêndio. De prontidão, a pasta direcionou equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal para o apoio. O Samu não foi acionado pois não houve vítimas.

