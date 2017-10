Incêndio em oficina de Itaquá atinge três veículos

Um incêndio em uma oficina mecânica, no bairro Vila Virginia, em Itaquaquecetuba, atingiu três veículos - dois carros e um guincho - na tarde deste sábado (7). Uma parte da parede do estabelecimento desabou por causa das chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o foco do incêndio foi apagado em 25 minutos. Ninguém ficou ferido. Por volta das 17h10, o Corpo de Bombeiros da região foi chamado para atender a ocorrência na Rua Colômbia, altura do 405.

Ao chegarem no local, os bombeiros avistaram que a porta da oficina estava fechada, mas que saia fumaça de dentro do espaço. No mesmo instante, uma parte da parede do comércio desabou. Com um efetivo de 24 homens, as chamas foram apagadas rapidamente. Para conter o fogo nos veículos, os bombeiros fizeram combate direto e utilizaram espuma. Alguns pneus também foram queimados.

Seis viaturas atenderam a ocorrência, sendo duas da Zona Leste de São Paulo, duas de Mogi das Cruzes, uma de Suzano e outra de Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o tenente Borges, responsável pela operação, o local ficou desidratado e será avaliado pela Defesa Civil para ser liberado. Até as 18 horas, o órgão municipal realizava os trabalhos no local. "Como embaixo do estabelecimento tem uma casa, com cômodos, a Defesa Civil teve que entrar para avaliar a condição do local", explicou o tenente.