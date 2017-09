Integrante de 'gangue dos encapuzados' é preso na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31)

A Polícia Militar (PM) capturou um homem, de 29 anos, suspeito de integrar a 'gangue dos encapuzados'. Ele dirigia um carro roubado na Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), na região do Distrito de Palmeiras, em Suzano. Com ele, os policiais localizaram um revólver calibre 32 e a quantia de R$ 800. Na ocasião, a ex-esposa do assaltante também foi levada à Delegacia, mas liberada depois de prestar depoimento.

A prisão ocorreu nesse domingo (17). Segundo a PM, o suspeito era integrante da 'gangue dos encapuzados', responsável por assaltos no município de Ribeirão Pìres, entre 2010 e 2013.

A polícia também disse que o casal foi reconhecido em três ocasiões de roubo, na primeira quinzena deste mês. Os crimes ocorreram a um comércio localizado na Estrada do Tanaka, no Jardim Ana Rosa. No último, a placa do carro usado durante os assaltos foi anotada. As informações foram repassadas para a 1º Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

A Polícia Civil deverá investigar se há mais vítimas do casal.

Carro roubado

O carro roubado que o suspeito dirigia estava com as placas trocadas. A polícia descobriu que o veículo era produto de roubo depois de consultar a numeração do chassi. O homem disse que comprou o carro pela quantia de R$ 600. O assaltante admitiu que o revólver pertencia-o. Sobre o dinheiro, informou ter pedido emprestado ao pai.

Histórico criminal

Ainda segundo a PM, o suspeito detido tem passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. Em 2013, o homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Na ocasião do mandado, o assaltante foi detido dentro de casa, em Ouro Fino.