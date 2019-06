Integrante de quadrilha suspeita de arrastão é preso em Jundiapeba

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira, 14, o integrante de um bando criminoso que praticava arrastão no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O suspeito foi preso no estacionemento de um conjunto habitacional do bairro. De acordo com a polícia, o restante do grupo escapou.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu em um curto intervalo de tempo cinco denúncias relatando assaltos simultâneos. As informações indicam que o grupo estava agindo, principalmente na região de Jundiapeba, e estaria vestido de blusas preta, vermelha e cinza, além de bonés.

Outro relato dado foi que eles utilizaram um Fiat Siena, verde, para fugir sentido a um conjunto habitacional. Policiais seguiram à região indicada e flagraram o grupo. Houve breve perseguição a pé.

Um dos suspeitos foi preso ainda no estacionamento. Na delegacia, as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do assalto. A PM não divulgou se objetos pessoais, como celulares, dinheiro, carteiras e mochilas, foram recuperados.

A Polícia Civil busca informações para identificar o restante do bando.